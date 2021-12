Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kreisverkehr zu schnell befahren - Von der Fahrbahn abgekommen

Northeim (ots)

Hardegsen, Bahnhofstraße / Göttinger Straße (Kreisverkehr), Montag, 13.12.2021, 12.20 Uhr.

HARDEGSEN (Wol) - Leicht verletzt nach Unfall.

Am Montag befuhr eine 20-jährige Nörten-Hardenbergerin mit ihrem Pkw VW die Bahnhofstraße in Hardegsen in Richtung Göttinger Straße. Als sie aus dem Kreisverkehr auf die Göttinger Straße abbiegen wollte, verlor sie die Kontrolle über den Pkw und kam nach links von der Fahrbahn ab.

Bei dem Unfall stieß der Pkw mit einem Verkehrsschild und einer Betonwinkelstütze zusammen. Der Pkw war anschließend nicht mehr fahrbereit.

Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2.500 Euro. Zu der weiteren Schadenshöhe können aktuell keine Angaben gemacht werden.

Die 20-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell