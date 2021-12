Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Rückwärts ausgeparkt und dabei Unfall verursacht

Northeim (ots)

Katlenburg-Lindau, Am Rhumedamm, Montag, 13.12.2021, 11.25 Uhr

KATLENBURG (Wol) - 6.500 Euro Schaden und eine Person leicht verletzt nach Verkehrsunfall.

Am Montagvormittag gegen 11.25 Uhr fuhr eine 74-jährige Wesertalerin mit ihrem Pkw Opel rückwärts aus einer Parklücke auf die Straße "Am Rhumedamm". Dabei übersah sie einen 32-jährigen Goslarer mit einem Pkw Mercedes der die Straße von der Osteroder Straße in Richtung Bauhof befuhr.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Pkw, wobei sich der Goslarer leicht verletzte. Eine Behandlung vor Ort war nicht notwendig.

An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 6.500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell