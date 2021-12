Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht/ Zeugenaufruf

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37574 Einbeck,OT Greene, Lindenstraße. Zeit: Sonntag, 12.Dezember 2021, 14:30 Uhr -- Montag, 13.12.2021, 06:30 Uhr. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer stieß beim Wenden gegen einen roten PKW Seat Leon. Das Wendemanöver fand in einer Grundstückseinfahrt statt und der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß der Fahrzeuge in unbekannte Richtung. Dem Seat Leon wurde ein Heckschaden zugefügt und der angerichtete Schaden wurde auf 4000.-Euro geschätzt. Anwohner aus der Lindenstraße werden gebeten, sachdienliche Hinweise an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 919200, zu melden. Eventuell hat ein Anwohner ein unfalltypisches Knallgeräusch wahrgenommen oder ein Fzg. mit Frontschaden wegfahren sehen!

