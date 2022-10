Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Baumaschinen aus Scheune in Hemmendorf entwendet - Zeugenaufruf

Salzhemmendorf (ots)

In der vergangenen Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden aus einer Scheune in Hemmendorf mehrere hochwertige Baumaschinen und Arbeitsgeräte entwendet.

Die Gerätschaften waren in einem Lagerraum innerhalb einer landwirtschaftlichen Scheune an der "Alte Heerstraße" untergebracht. Außerdem wurden aus Stauboxen auf einem Handwerkerfahrzeug, das ebenfalls in der Scheune stand, Werkzeuge entwendet.

Da die Scheune unverschlossen war, brauchten die unbekannten Täter keine Gewalt anwenden und Schlösser aufhebeln, um in den Lagerraum zu gelangen.

Möglicherweise wurden die Baumaschinen im Wert von mindestens 15.000 Euro über den rückwärtigen Bereich der Beekstraße abtransportiert.

Wer hat in der vergangenen Nacht auffällige Beobachtungen gemacht und verdächtige Personen oder Fahrzeuge im genannten Bereich gesehen?

Zeugen werden gebeten, ihre Hinweise an die Polizeistation Salzhemmendorf (Tel. 05153-803320) weiterzugeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell