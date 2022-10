POL-HM: Brand in einem Wohnhaus

Fischbeck (ots) - In dem Zeitraum vom 28.09.22 bis zum 30.09.22 ist es auf dem Parkplatz des NP Marktes in der Poststraße in Fischbeck zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw gekommen. Von einem geparkten silbernen VW Polo wurden drei Reifen durch Einstiche beschädigt. In der Nacht von dem 10.10.22 auf den 11.10.22 wurde ein weiterer Reifen von diesem Pkw zerstochen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 400 Euro geschätzt. ...

mehr