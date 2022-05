Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreisgebiet Wesel - Polizeieinsätze in der Nacht zum 01.Mai

Wesel (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gab es kreisweit anlässlich der Feierlichkeiten zum Tanz in den Mai 38 Polizeieinsätze wegen Ruhestörungen bei öffentlichen und privaten Veranstaltungen. In Wesel, Hamminkeln, Alpen und Dinslaken musste die Polizei jeweils bei einem Körperverletzungsdelikt einschreiten. Bei einer Streitigkeit in Dinslaken wurde einem alkoholisierten 19-Jährigen aus Wesel ein Platzverweis erteilt, den dieser nicht befolgen wollte. Als er deshalb zur Wache mitgenommen werden sollte, leistete er Widerstand und trat eine Beamtin, die dadurch leicht verletzt wurde. Der 19-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell