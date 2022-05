Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - PKW gerieten in Brand

Wesel (ots)

Auf einem Parkstreifen der Eupener Straße in Kamp-Lintfort gerieten am Sonntagmorgen gegen 02:20 Uhr zwei geparkte Pkw in Brand. Die Fahrzeuge brannten vollständig aus. Der Sachschaden wird auf 50.000,- Euro geschätzt. Als Ursache wird Brandstiftung vermutet.

