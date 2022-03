Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek-Ahle - Mofafahrer schwer verletzt

Rettungshubschrauber im Einsatz

Heek (ots)

Mit schweren Verletzungen ist ein 15 Jahre alter Mofafahrer am Dienstagabend in das Medisch Spectrum Twente in Enschede geflogen worden. Der Heeker war gegen 17.30 Uhr auf einem Wirtschaftsweg in der Heeker Bauerschaft Ahle unterwegs und missachtete an der Kreuzung Brook / Van-Dalwigk-Straße die Vorfahrt eines von rechts kommenden Autofahrers. Der 52 Jahre alte Heeker hatte die Van-Dalwigk-Straße in Richtung Landesstraße 573 befahren, als es zu der Kollision kam. Der Jugendliche stürzte auf die Straße. Zum Transport des Schwerverletzten wurde die Luftrettung angefordert. An der unbeschilderten Kreuzung gilt die Vorfahrtsregel Rechts-vor-links.

