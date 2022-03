Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Holtwick - Einbruch in Garagen-Werkstatt

Bocholt (ots)

Werkzeug und Fahrzeugteile haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Bocholt-Holtwick gestohlen. Um an ihre Beute zu kommen, hatten die Täter eine Garage auf einem Grundstück am Mähneweg aufgehebelt. Die Einbrecher entwendeten unter anderem sieben Werkzeugkoffer, zwei Akkuschrauber der Firma Bosch, mehrere Sägen, einen Winkelschleifer, einen Turbolader und einen Scheinwerfer der Marke Volkswagen, acht 19-Zoll-Alufelgen und vier 18-Zoll-Alufelgen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

