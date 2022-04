Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Pkw brennt nach Verkehrsunfall aus - ein leichtverletzter Beteiligter

Wesel (ots)

Am Samstag, den 30.04.2022, gegen 13.00 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Pkw-Fahrer aus Wesel die Straße Zum Voshövel (L1), aus Richtung Borkener Straße (L896) kommend, in Fahrtrichtung Raesfelder Straße (B70). Eine 73-jährige Pkw-Fahrerin aus Oberhausen befuhr die Straße Zum Voshövel in gleicher Richtung, direkt vor dem Pkw des 26-Jährigen. Im Bereich Zum Voshövel/Elgeringsstege bremste die 73-Jährige leicht ab und der nachfolgende Pkw fuhr aus unbekannten Gründen ungebremst auf. Hierbei entstand an beiden Fahrzeugen ein Totalschaden und der Pkw des 26-Jährigen brannte im Anschluss vollständig aus. Der 26-Jährige konnte das Fahrzeug rechtzeitig verlassen, wurde bei dem Verkehrsunfall jedoch leicht verletzt und kam mittels Rettungswagen zur Kontrolle in ein Krankenhaus. Beide beteiligten Fahrzeuge wurden durch ein Abschleppunternehmen eingeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die anschließenden Reinigungsarbeiten musste die Fahrbahn gesperrt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell