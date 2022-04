Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Unbekannte Jugendliche rauben Tretroller

Wesel (ots)

Am 29.04.22 gegen 20:45 Uhr fuhren zwei Weseler Jungen im Alter von 12 und 13 Jahren ziellos mit einem Fahrrad und einem Tretroller in Wesel Feldmark umher. Plötzlich wurden sie von zwei älteren Jugendlichen im Alter von etwa 15-17 Jahre verfolgt. Nach dem Grund befragt, gaben die beiden älteren Jugendlichen an, den Tretroller haben zu wollen. Daraufhin flüchteten die beiden 12 und 13-Jährigen zu einem nahegelegenen Bolzplatz an der Marienstraße, wo sie von den beiden älteren Jugendlichen eingeholt wurden. Hier wurde der 13-Jährige durch einen der Jugendlichen von seinem Roller gezogen, wobei er zu Boden fiel aber unverletzt blieb. Anschließend flüchteten die beiden Jugendlichen mit dem Roller (Wert ca. 80,- EUR) in unbekannte Richtung. Die beiden Jugendlichen werden wie folgt beschrieben: 1.Person: 15-17 Jahre alt, ca. 175-180 cm groß, braunes lockiges Haar zum Mittelscheitel gekämmt, schlanke Statur, weiße Oberbekleidung 2.Person: 15-17 Jahre alt, 175-180 cm groß, schlanke Statur, dunkler Taint, schwarze Oberbekleidung, Kapuzensweatshirt, medizinische Maske. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Wesel unter der Rufnummer 0281/107-1622

