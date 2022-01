Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Geschwindigkeitsverstöße und Alkoholdelikte bei Verkehrskontrollen festgestellt

Ludwigslust (ots)

In der Region Ludwigslust hat die Polizei am Freitag und Samstag bei Verkehrskontrollen mehrere Geschwindigkeitsverstöße bzw. Alkoholdelikte feststellen müssen.

Bei einer einstündigen Geschwindigkeitskontrolle am Freitagnachmittag in Ludwigslust hat die Polizei in Höhe "Hamburger Tor" 5 Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h überschritten hatten. So auch ein Autofahrer, dessen PKW mit 75 km/h gemessen wurde. In Groß Laasch hatte die Polizei kurz zuvor eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Bei zulässigen 70 km/h waren dort zwei Fahrzeuge festgestellt worden, deren Fahrer zu schnell unterwegs waren. Einer von ihnen mit 96 km/h. Überdies stellte die Polizei am Freitagnachmittag in Ludwigslust einen erheblich alkoholisierten Autofahrer fest, der einem Atemalkoholtest zufolge einen Wert von 2,72 Promille aufwies. Gegen den 62-jährigen deutschen Fahrer wurde Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet. Die Polizei stellte überdies seinen Führerschein sicher. Den Fahrer eines alkoholisierten Elektrorollers zog die Polizei am Samstag bei einer Kontrolle auf dem Schlossplatz aus dem Verkehr. Er wies einen Atemalkoholwert von 0,51 Promille auf. Gegen den 18-jährigen Deutschen ist eine Ordnungswidrigkeitsanzeige aufgenommen werden. Wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz muss sich nun ein 30-jähriger Autofahrer verantworten, den die Polizei am Samstag in Neustadt- Glewe kontrollierte. Für sein Auto besitzt der Mann keine Haftpflichtversicherung. Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf.

