Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schockanruf- Trickbetrüger erbeuten fünfstelligen Betrag

Leinsweiler- 16.09.2022, 12:45 Uhr (ots)

Eine 67-jährige Frau aus dem Landkreis Südliche Weinstraße erhielt am Freitagmittag einen Anruf. Der Anrufer täuschte vor, ein Polizeibeamter zu sein und gab an, dass die Nichte der Frau in einen Verkehrsunfall verwickelt worden sei. Bei dem Unfall sei ein Kind schwer verletzt worden. Der falsche Polizeibeamte verlangte von der Frau, dass sie zur Abwendung einer Inhaftierung ihrer Nichte eine Kaution im niedrigen fünfstelligen Bereich bezahlt. Die Frau ging darauf ein und wurde an einen Übergabeort im Bereich Darmstadt gelotst. Dort übergab sie den Bargeldbetrag an eine weibliche Person. Erst im Nachgang wurde die Geschädigte misstrauisch und rief ihren Bruder an. Als dieser die Geschichte des falschen Polizeibeamten nicht bestätigte, informierte sie die Polizei.

Bei dem Fall handelt es sich um einen typischen Betrug durch einen sogenannten Schockanruf. Sollten sie einen solchen Anruf erhalten gibt Ihnen die Polizei folgende Hinweise: -Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht sicher sind wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen.

-Rufen Sie den Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer an.

-Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen!

-Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell