Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Spiegel beschädigt und weitergefahren

Herxheim, Luitpoldstraße- 16.09.2022, 12:45 Uhr (ots)

Am Freitagmittag touchierte ein unbekannter Unfallverursacher einen in der Luitpoldstraße in Herxheim am Straßenrand geparkten Ford Fiesta am Außenspiegel und beschädigte diesen. Bei dem verursachenden Fahrzeug handelte es sich um einen weißen PKW mit Karlsruher-Zulassung (KA), der sich nach dem Zusammenstoß in Fahrtrichtung Herxheim-Hayna von der Unfallörtlichkeit entfernte. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Landau telefonisch unter 06341/2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

