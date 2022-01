Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fußgänger angefahren und weiter gefahren

Ranis (ots)

Am Freitag kurz vor Mittag befuhr ein dunkelgrauer Transporter die Windmühlenstraße in Ranis. Hier kamen ihm 4 Jugendliche entgegen, zunächst neben einander und als sie den Transporter sahen, sind sie auf Grund fehlender Gehwege hinter einander gelaufen. Hier soll der Transporterfahrer nach rechts Richtung Personengruppe gekommen sein und hat dabei eine Person aus der Gruppe mit dem Außenspiegel an der Schulter und dem Rad am Fuß getroffen haben. Die Person kam hierdurch zu Fall. Der Fahrer soll dann seine Fahrt Fortgesetzt haben.

Zeugen sowie der Fahrer des Transportes werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Saale-Orla zu melden.

