Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Besonders dreist Codes von Google-Play und I-Tunes-Karten erbeutet

Sonneberg (ots)

Besonders dreist gingen bislang unbekannte Anrufer einer angeblichen Servicestelle in der vergangenen Nacht in Sonneberg vor und erbeuteten schließlich rund 550 Euro zum Nachteil einer Tankstelle. Die Betrugsmasche mit Google-Play und I-Tunes-Karten, wonach Unbekannte bei Tankstellen oder anderen Shops anrufen und schließlich an mehrere Freigabe-Codes gelangen dürfte vielen geläufig sein. Eine Tankstelle in Sonneberg ereilte dieses Schicksal bereits mehrere Male, obwohl die jeweiligen Mitarbeiter in der Vergangenheit selbstverständlich sensibilisiert wurden. Doch die Maschen der Täter werden immer ausgefallener: Nämlich verweigerte im gestrigen Fall die Angestellte vehement die telefonische Herausgabe der Codes und verwies am Ende auf ihre Chefin. Offensichtlich nutzten die Betrüger dann jedoch durch eine Manipulation die Handynummer der Chefin und täuschten so per erneutem Anruf deren Einverständnis zur Herausgabe der Freischalt-Codes an die vermeintliche Servicestelle vor. Bereits wenige Minuten später waren die Codes verbraucht und es entstand ein Schaden von rund 550 Euro.

