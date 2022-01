Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte entwenden elektrischen Rollstuhl

Rudolstadt/ Schwarza (ots)

Unbekannte entwendeten im Tatzeitraum von Montagabend, gegen 20:40 Uhr, bis zum darauffolgenden Dienstagabend, gegen 19 Uhr, einen mit Vorrichtung gesicherten elektrischen Rollstuhl aus dem Bereich der Saalfelder Straße (Flugplatzbrücke) in Rudolstadt. Der 59-jährige Eigentümer hatte das Gefährt am Montag aufgrund unzureichender Beleuchtung/ leerem Akku an der Flugplatzbrücke abgestellt und angeschlossen. Bei dem Diebesgut handelte es sich um einen blaues Elektromobil der Marke Invaca Orion. Zeugen, welche Hinweise zum Verbleib des Rollstuhls geben können, werden gebeten, sich bei der Saalfelder Polizei zu melden.

