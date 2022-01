Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsteilnehmer mit knapp 3 Promille unterwegs

Frankenblick (ots)

Am Mittwochnachmittag kontrollierten Beamte der Sonneberger Polizei einen Fahrzeugführer in Frankenblick. Im Rahmen der Überprüfung des 63-Jährigen wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von über 2,9 Promille ergab. Nach erfolgter Blutprobenentnahme wurde dem Beschuldigten die Erstattung einer Strafanzeige in Aussicht gestellt. Weiterhin wurden sein Führerschein und Fahrzeugschlüssel sichergestellt sowie die Weiterfahrt untersagt.

