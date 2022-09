Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Weiterer Automatenaufbruch

Hördt (ots)

Anfang der Woche berichteten wir über zwei aufgebrochene Zigarettenautomaten in Germersheim. Nun kam es zwischen dem 12.9 und dem 13.9 zu einem weiteren Aufbruch in der Schulzenstraße in Hördt. Die unbekannten Täter verursachten Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

