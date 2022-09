Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt

Eine 47 Jahre alte Autofahrerin bemerkte nach ihrem Einkauf in einem Lebensmitteldiscounter in der Luitpoldstraße gestern Nachmittag (14.09.2022, 16.40 Uhr), dass ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ihr Fahrzeug touchierte und sich anschließend aus dem Staub machte. Die Polizei Edenkoben sucht unter der Telefonnummer 06323 9550 in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können. Die Polizei warnt: Eine Fahrerflucht nach einem Bagatellschaden ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Je nach Höhe des Schadens drohen ein Bußgeld, der Entzug der Fahrerlaubnis und Rückforderungen von der eigenen Autoversicherung. Richtig wäre hier gewesen, zu warten und/oder sich bei der Polizei zu melden.

