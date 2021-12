Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zwei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Hückelhoven-Doveren (ots)

Am Montag (6. Dezember) kam es auf der Provinzialstraße (L117) zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 21-jähriger Mann aus Hückelhoven fuhr mit einem Pkw Renault auf der L117 aus Richtung Doveren kommend in Fahrtrichtung Baal und beabsichtigte, nach links in die Dieselstraße abzubiegen. Dabei übersah er offenbar den entgegenkommenden Pkw VW eines 38-jährigen Mannes, der ebenfalls in Hückelhoven wohnt. Die beiden Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Der 21-Jährige trug in der Folge schwere Verletzungen davon. Er wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Der 38-jährige VW-Fahrer wurde leicht verletzt und ambulant behandelt. Die Fahrbahn der Unfallstelle musste vorübergehend in beide Richtungen gesperrt werden.

