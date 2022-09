POL-PDLD: Kurioses aus dem Polizeialltag

Rülzheim (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendeten unbekannte Täter mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff von einem Baustellengelände im Gewerbegebiet von Rülzheim. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1400 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim Lena Wolff Telefon: 07274/958-1603 ...

