POL-PDLD: Brand einer Rasenfläche

Germersheim (ots) - Unbekannte Täter brachen zwischen dem 06.09.22 und dem 13.09.22 einen Zigarettenautomaten auf dem Tournuser Platz in Germersheim auf und entwendeten daraus Bargeld in unbekannter Höhe. Ein weiterer Automatenaufbruch ereignete sich zudem am 13.09.22 in der Josef-Kunz-Straße in Germersheim. Auch dort kam es zum Diebstahl von Bargeld. An den Automaten entstand jeweils Sachschaden in unbekannter Höhe. ...

