Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Prügelei in der Marktstraße

Landau (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am Dienstagabend gegen 22 Uhr im Bereich der Markstraße. Ein 17 - Jähriger und ein 20 - Jähriger hatten einen Jugendlichen attackiert, welcher auf dem Heimweg vom Herbstmarkt war. Der Jugendliche stürzte in Folge des Angriffs zu Boden und zog sich eine Prellung des Jochbeins sowie mehrere Schürfwunden zu. Die Tatverdächtigen traten u.a. auf den 17 - Jährigen ein, als dieser bereits am Boden lag. Mehrere Passanten eilten dem 17 - Jährigen zu Hilfe, daraufhin ergriffen die Angreifer zunächst die Flucht. Durch Zeugen sowie zwei Mitarbeiter des städtischen Vollzugsdienstes konnten die Tatverdächtigen im Bereich der Badstraße festgehalten werden. Die hinzugerufenen Polizisten erhoben die Personalien und erteilten den Tatverdächtigen einen Platzverweis. Weiterhin wurde gegen sie ein Ermittlungsverfahren u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Der verletzte 17 - Jährige wurde von einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell