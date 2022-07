Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Steinewerfer beschädigen Fenster einer Schule

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Am Dienstag hat ein Zeuge entdeckt, dass vier Fensterscheiben an der Europaschule in Waldniel durch Steinwürfe beschädigt worden sind. Außerdem hat ein Fensterrahmen Schaden genommen.

Die betroffenen Fenster an dem Schulgebäude liegen zur Kleiststraße hin. Auf dem Vorplatz wurden im Zuge der Ermittlungen mehrere Steine, eine Art Granitpflaster, gefunden. Diese stammen offensichtlich nicht aus dem Umfeld der Schule, sondern müssen von dem oder den Tätern mitgebracht worden sein. Auch dürften die Steinwürfe einen gewissen Lärm verursacht haben.

Die Ermittler fragen nun: Hat jemand verdächtige Beobachtungen gemacht, Menschen mit Pflastersteinen in der Gegend rund um Kleist- und Schillerstraße herumlaufen sehen oder das Geräusche wahrgenommen, die von den Steinwürfen herrühren könnten? Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (639)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell