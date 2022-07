Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St.Tönis: Motorrad-Fahrer beachtet rote Ampel nicht - Kollision mit Rettungswagen

Tönisvorst-St.Tönis (ots)

Am 20.07.2022 hat es gegen 17.00 Uhr einen Unfall zwischen einem Motorrad und einem Rettungswagen gegeben. Ein 21-jähriger Deutscher aus Tönisvorst fuhr mit seinem Motorrad auf der Hülsener Straße in St.Tönis und missachtete an der Kreuzung Hülser Straße/Nordring die rot zeigende Ampel. Im Kreuzungsbereich kam es dann zu einem Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden Rettungswagen. Die 25-jährige Rettungswagenfahrerin befuhr den Nordring wegen eines Einsatzes mit Blaulicht. Der 21-jährige Tönisvorster verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde mit einem Rettungswagen ins nahegelegene Krankenhaus gebracht. /AM (637)

