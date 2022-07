Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Leutherheide: 53-Jähriger fährt gegen Baum - Unfallzeugen gesucht

Nettetal-Leutherheide (ots)

Am Abend des 20.07.2022 hat es einen Unfall auf der K3 in Baerlo gegeben. Gegen 23.00 Uhr fuhr ein 53-Jähriger Türke aus Nettetal mit seinem Pkw auf der K3 von Nettetal-Leuth aus kommend in Fahrtrichtung Nettetal-Breyell. Aus bisher ungeklärten Gründen kam der Nettetaler von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem dort befindlichen Baum. Der 53-Jährige konnte sich selbst noch aus dem Wagen befreien und wurde dann von einem Zeugen hinter dem Fahrzeug liegend aufgefunden. Der Fahrer wurde schwer verletzt ins nahegelegene Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun. Falls Sie den Unfall beobachtet haben und Hinweise geben können, melden Sie sich bitte unter der der 02162/377-0. /AM (638)

