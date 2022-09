POL-PDLD: Venningen - Zusammenstoß mit Wildscheinen

Bellheim (ots) - Zum Brand einer Rasenfläche kam es am gestrigen Nachmittag auf einem Firmengelände im Gewerbegebiet von Bellheim. Dort waren rund 100 Quadratmeter Rasen in Brand geraten. Zu einem Personenschaden kam es nicht. Die Feuerwehr Bellheim war mit einem Fahrzeug und zehn Personen im Einsatz. Die Brandursache ist unklar. Sie ist jetzt Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim Lena Wolff ...

