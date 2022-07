POL-OG: Offenburg/Achern, A5 - Verfolgungsfahrt

Offenburg (ots) - Der Diebstahl eines Fahrrads endete im Laufe des Mittwochnachmittags in einer vorläufigen Festnahme. Ein 28-Jähriger entwendete offenbar gegen 16:30 Uhr in der Maria-und-Georg-Dietrich-Straße das Trekkingrad eines Mannes. Am Abend hielt sich der mutmaßliche Langfinger erneut mit dem gestohlenen Rad in der Gegend auf. Im Zuge eines lautstarken Streitgesprächs zwischen dem mutmaßlichen Fahrraddieb ...

