Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahmen am Flughafen

Rheinmünster (ots)

Beamten des Bundespolizeireviers am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden gelangen über das Wochenende zwei Festnahmen. Bereits am Samstag kam es im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Pristina, zu einer Festnahme eines kosovarischen Staatsangehörigen. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl wegen Urkundenfälschung. Durch Zahlung der erforderlichen Geldbuße entging er einer 180-tägigen Erzwingungshaft. Gestern in den späten Abendstunden dann eine weitere Festnahme. Bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Rumänien, wurde bei einem rumänischen Staatsangehörigen ein offener Haftbefehl festgestellt. Der Mann wurde wegen Körperverletzung gesucht. Auch er konnte den geforderten Geldbetrag bezahlen und entging 45 Tagen Gefängnis.

