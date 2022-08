Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Altstadt: Unfallflucht durch Fahrrad/E-Scooter begangen - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

Am Sonntag kam es in der Bienenstraße in der Heidelberger Altstadt zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wies ein BMW X 1 frische Unfallschäden auf. Diese passen jedoch nicht zu einem Zusammenstoß mit einem anderen PKW, sondern deuten auf ein Unfallgeschehen mit einem Fahrrad oder einem E-Scooter hin. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Zeugenhinweise werden beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter Tel.: 06221/99-1700 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell