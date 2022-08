Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Diebstahl aus PKW - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Luisenstraße in Heidelberg- Bergheim zu einem Diebstahl aus einem dort geparkten Fahrzeug. Durch einen bislang unbekannten Täter wurde eine Seitenscheibe bei dem dort geparkten Smart eingeschlagen und der Innenraum durchwühlt. Der Diebstahlschaden ist bislang noch unbekannt.

Zeugenhinweise werden beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter Tel.: 06221/99-1700 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell