Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hausen: Unfall mit Rennradfahrer

Freiburg (ots)

Die "An der Gresger Straße" befuhr am Sonntag, 10.07.2022 gegen 11.50 Uhr ein 78 Jahre alter Mann mit seinem VW Tiguan in Richtung Hausen. Kurz vor der Einmündung zur K 6348 übersah er einen bevorrechtigten Rennradfahrer, welcher gerade in die "An der Gresger Straße" einbog. Trotz Vollbremsung konnte der 78-Jährige einen Zusammenstoß mit dem 41-jährigen Radfahrer nicht vermeiden. Der Radfahrer wurde auf die Motorhaube aufgeladen und dabei leicht verletzt. An seinem Rennrad entstand Totalschaden von rund 3000 Euro. Auch am Tiguan entstand Sachschaden von rund 3000 Euro.

