Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Mit knapp 2,5 Promille am Steuer

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, 09.07.2022, hat sich in Lauchringen ein 51-jähriger mit mutmaßlich knapp 2,5 Promille intus an das Steuer seines Autos gesetzt. Der Autofahrer war kurz nach 18:30 Uhr an einer Tankstelle in Waldshut-Tiengen aufgefallen. Er schien stark alkoholisiert. Die Polizei wurde verständigt. Eine Polizeistreife konnte den Mann knapp 10 Minuten später in Lauchringen stoppen. Ein Alcomatentest ergab ca. 2,5 Promille. Der Fahrer musste mit zur Blutprobe. Einen Führerschein hatte der Fahrer nicht mehr. Dieser war ihm bereits wegen einer Trunkenheitsfahrt entzogen worden.

