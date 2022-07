Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Auto überschlägt sich - Fahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Mit leichten Verletzungen hat ein Autofahrer den Überschlag seines Wagens am Freitagabend, 08.07.2022, auf der L 161a am Ortseingang von Klettgau-Grießen überstanden. Gegen 22:45 Uhr war der 36-jährige Mann in einem Kurvenbereich von der Fahrbahn geraten. Nachdem der Pkw zwei Leitpfosten beschädigt hatte, geriet er ins Schleudern und überschlug sich. Das Auto kam an einer Leitplanke zum Stehen. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Vorsorglich kam er zur Beobachtung ins Krankenhaus. Am Auto dürfte Totalschaden in Höhe von ca. 20000 Euro entstanden sein. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz.

