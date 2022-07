POL-FR: Murg: Holzschopf brennt

Freiburg (ots) - Zwei Radfahrer haben sich bei Stürzen am Freitagmittag, 08.07.2022, in Wutöschingen-Horheim und Wehr schwer verletzt. Beide mussten ins Krankenhaus. In Horheim hatte gegen 14:30 Uhr ein 59-jähriger die Kontrolle über sein Pedelec verloren. Er war mit den Rädern in eine gepflasterte Abwasserrinne geraten. In Wehr war gegen 16:45 Uhr ein 63-jähriger Mann auf dem Radweg an der Öflinger Straße ...

mehr