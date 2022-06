Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autofahrer verfolgt Polizei bis in die Fußgängerzone

Kaiserslautern (ots)

Ein Autofahrer hat am späten Mittwochabend eine Polizeistreife "verfolgt". Der Pkw war den Streifenbeamten bereits aufgefallen, als sie kurz nach 23 Uhr von Otterberg in Richtung Kaiserslautern fuhren - der auffällige Jeep immer hinter ihnen. Auch im Stadtgebiet folgte der Wagen dem Polizeifahrzeug, und selbst als die Beamten wegen einer Kontrolle im Bereich Steinstraße in die Fußgängerzone einbogen, fuhr der Jeep weiter hinterher.

In der Kanalstraße stoppten die Polizisten dann das Fahrzeug, um den Fahrer zu überprüfen - der Mann war gerade am Telefonieren. Wie sich herausstellte, war er bereits am Mittwochnachmittag einem Streifenteam der Polizeiinspektion 2 aufgefallen, und weil der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss von Medikamenten steht, war eine Blutprobe veranlasst und der Führerschein des 38-Jährigen sichergestellt worden.

Auch jetzt am späten Abend zeigte der Mann noch immer typische Anzeichen einer Beeinflussung durch Medikamente. Warum ihm am Nachmittag der Führerschein abgenommen worden war, wusste er nicht mehr, und er konnte sich auch nicht mehr an den Vorfall erinnern.

Der 38-Jährige wurde mit zur Dienststelle genommen, wo er eine weitere Blutprobe abgeben musste. Die Fahrzeugschlüssel wurden "einkassiert" und der Mutter des Mannes übergeben, die in die Gaustraße kam und ihren Sohn abholte. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell