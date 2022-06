Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kontrollen unterschiedlichster Art

Kaiserslautern (ots)

Während einer Fußstreife in der Innenstadt hatten Polizeibeamte der Polizeiinspektion 1 am Mittwoch einiges zu tun. Sie führten zwischen 11.15 und 12.45 Uhr nicht nur mehrere Personenkontrollen durch und vollstreckten einen Haftbefehl, sie kontrollierten auch mehr als 20 Fahrradfahrer, die zwischen Willy-Brandt-Platz, Schillerplatz und Stiftsplatz unterwegs waren.

Strafrechtliche Verstöße ergaben sich dabei nicht, dafür wichtige Gespräche, die von den Beamten unter anderem für Präventionshinweise genutzt wurden. Insbesondere den Radfahrern, die "oben ohne" unterwegs waren, wurde empfohlen, trotz der sommerlichen Temperaturen einen Sicherheitshelm sowie Kleidung mit reflektierenden Elementen zu tragen.

Sozusagen vor seiner Haustür schnappten die Polizisten einen per Haftbefehl gesuchten Mann. Sie waren während der Streife auf den 22-Jährigen aufmerksam geworden und konnten ihn widerstandslos festnehmen. Weil er die ausstehende Geldstrafe in fünfstelliger Höhe plus Gebühren nicht bezahlen konnte, wurde er mit zur Dienststelle genommen und später ins Gefängnis nach Frankenthal gebracht. Dort sitzt er nun eine 50-tägige Ersatzfreiheitsstrafe ab.

Auch später am Nachmittag konnte ein Streifenteam einen weiteren Haftbefehl vollstrecken. Der gesuchte 30-Jährige aus dem Landkreis wurde mit seinem Auto in der Richard-Wagner-Straße entdeckt und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die ausstehende Geldstrafe von 100 Euro zahlte er diesmal sofort und in bar, so dass die Fahndung nach ihm anschließend gelöscht werden konnte.

Kurz nach 16 Uhr wurden Polizeibeamte in der Bismarckstraße auf einen E-Scooter aufmerksam, an dem noch ein "altes" Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2020 montiert war. Als sie den Fahrer darauf ansprachen, gab der 37-Jährige zu, dass es für den Roller keinen aktuell gültigen Versicherungsschutz gibt. Die Fahrt war somit für den Mann beendet. Auf den 37-Jährigen kommt nun eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Versicherungsschutz zu.

Nur wenige Minuten später fiel der Streife in der Rousseaustraße ein Pkw mit abgelaufener Tageszulassung auf. Der Halter muss mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige rechnen.

Am frühen Abend wurde am Willy-Brandt-Platz ein amtsbekannter Mann einer Kontrolle unterzogen. Nachdem ihm die Durchsuchung seiner Sachen angekündigt wurde, händigte der 21-Jährige den Beamten ein Einhandmesser aus, das er in seiner Jackentasche hatte. Weil es sich um einen verbotenen Gegenstand handelt, wurde das Messer sichergestellt und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. |cri

