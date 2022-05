POL-OH: Vollsperrung nach Verkehrsunfall auf BAB 7 - Eine Person verletzt

Fulda (ots) - Einbruch in Bürogebäude Petersberg. Unbekannte brachen in der Nacht auf Mittwoch (11.05.) in der Straße "Hutweide" in ein Bürogebäude ein. Die Täter traten eine Tür ein, um ins Gebäude zu gelangen. Dort durchsuchten sie mehrere Räume und stahlen Bargeld in zweistelliger Höhe. Es entstand ...

