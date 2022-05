Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Nach Gefahrguteinsatz bei Herfa: Keine Gefahr für die Umwelt

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Nach Gefahrguteinsatz bei Herfa: Keine Gefahr für die Umwelt

Herfa. Eine zunächst unbekannte Substanz sorgte am heutigen Donnerstagmorgen (12.05.) für einen Gefahrguteinsatz auf einem Parkplatz bei Herfa. Die Auswertung einer Probenentnahme ergab inzwischen: Es handelt sich um einen organischen Stoff, von dem keine Gefahr für die Umwelt ausgeht.

Gegen 8.40 Uhr wurde der Rettungsleitstelle Hersfeld-Rotenburg ein beißender Geruch im Bereich des Parkplatzes "Fischteiche" an der L3255 bei Herfa gemeldet. Mitarbeiter einer Straßenmeisterei stellten eine zähflüssige Substanz auf der Fahrbahn des Parkplatzes fest und verständigten die Einsatzkräfte. In der Folge klagten vier Personen über Atembeschwerden, sodass sie mit Verdacht auf leichte Atemwegsreizungen vorsorglich in umliegende Krankenhäuser verbracht wurden.

Vor Ort entnahmen Einsatzkräfte der Feuerwehr eine Substanzprobe und leiteten diese zur Untersuchung an die Berufsfeuerwehr in Frankfurt am Main weiter. Inzwischen steht das Ergebnis fest: Bei der Substanz handelt es sich um einen organischen Stoff, mutmaßlich Gülle - eine Gefahr für die Umwelt ist somit nicht gegeben.

Der Parkplatz wurde inzwischen mit Wasser gespült und ist wieder befahrbar. Die L3255 zwischen Friedewald und Heringen war für rund zweieinhalb Stunden voll gesperrt.

Dominik Möller,

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell