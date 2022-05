Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Nach möglicher Straßenverkehrsgefährdung - Betroffene und Zeugen gesucht

Fulda. Am Dienstagnachmittag (10.05.), gegen 16.30 Uhr, informierte ein Zeuge die Polizei über ein helles Peugeot Cabrio, das in der Petersberger Straße die falsche Straßenseite befahren würde. Die Polizeibeamten konnten das Fahrzeug jedoch kurze Zeit später dort nicht mehr feststellen.

Etwa eine Stunde später, gegen 17.30 Uhr, meldete ein weiterer Zeuge das Cabrio im Bereich der Bertholdstraße in Petersberg. Dabei sei die Fahrerin mehrfach mit dem Pkw über den Gehweg gefahren und habe so die dort laufenden Personen gefährdet. Nach derzeitigen Erkenntnissen stoppte die Fahrzeugführerin ihr Auto schließlich auf dem Fußgängerweg - glücklicherweise noch bevor sie mit einer Passantin und deren Tochter zusammenstieß. Der aufmerksame Mitteiler hielt die Fahrerin daraufhin bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort fest. Sie wurde anschließend durch die Beamten zur Überprüfung ihres Gesundheitszustandes in eine medizinischen Einrichtung verbracht.

Die Polizei in Fulda hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen. Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können oder möglicherweise selbst betroffen waren, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Verkehrsunfall

Bebra. Am Dienstag (10.05.), gegen 16 Uhr, befuhr ein Mercedes-Sprinter-Fahrer aus Rotenburg die B 27 aus Richtung Bebra-Süd kommend in Richtung Bebra-Mitte. In diesem Bereich kam er aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Schutzplanke. Hierdurch entstand Gesamtsachschaden von rund 12.700 Euro. Der Fahrzeugführer entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle, meldete sich jedoch am Abend bei der Polizei in Rotenburg.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

