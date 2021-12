Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 17.12.2021.

Wolfenbüttel (ots)

Versuchter Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft.

Wolfenbüttel, Neuer Weg, 17.12.2021, 02:30 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand hatten zwei unbekannte Täter versucht, in ein Lebensmittelgeschäft einzudringen. Nachdem sie am Hintereingang des Geschäftes laute Einbruchsgeräusche verursacht hatten, wurde eine aufmerksame Zeugin auf die Personen aufmerksam und alarmierte die Polizei. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte flüchteten die Personen unerkannt, eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Die Täter verursachten einen Schaden von mindestens 500 Euro. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei in Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331/933-0 zu richten.

Täter entwendeten verbaute Katalysatoren.

Schladen, Hermann-Müller-Straße, 15.12.2021, 16:00 Uhr-16.12.2021, 08:30 Uhr, angegangener Pkw VW Polo, Schaden 500 Euro.

Schladen, Königsberger Straße, 15.12.2021, 19:00 Uhr-16.12.2021, 06:00 Uhr, angegangener Pkw Opel, Schaden 800 Euro.

Die unbekannten Täter entwendeten die noch verbauten Katalysatoren der abgestellten Fahrzeuge und verursachten einen Gesamtschaden von ca. 1.300 Euro. Angaben zur Tatausführung können derzeit nicht gemacht werden. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei in Schladen unter der Telefonnummer 05335/929660 zu richten.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell