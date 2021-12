Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 16. Dezember 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Diebstahl aus PKW

Dienstag, 14.12.2021, 17:30 Uhr, bis Mittwoch, 15.12.2021, 09:30 Uhr

Unbekannte Täter schlugen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die hintere linke Seitenscheibe eines zum Parken in der Straße Doktokamp in Wolfenbüttel abgestellten Audi ein. Aus dem PKW wurden eine hierin abgelegte Jacke und eine darin befindliche Geldbörse mit Inhalt entwendet. Der entstandene Gesamtschaden wird mit zirka 1100 Euro angegeben. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Autofahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

Donnerstag, 16.12.2021, gegen 00:30 Uhr

Am frühen Donnerstagmorgen kontrollierte eine Streife der Polizei Wolfenbüttel einen 20-jährigen Autofahrer der mit seinem Auto auf dem Neuen Weg in Wolfenbüttel unterwegs war. Bei der Kontrolle ergaben sich Verdachtsmomente die auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum schließen ließen. Dieser Verdacht bestätigte sich bei einem Schnelltest. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell