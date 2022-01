Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein_Eutin

Ladegerät verursacht Kellerbrand

Lübeck (ots)

Am Montag, 24.01.2022, kam es in Eutin zum Brand in einem Kellerraum eines Einfamilienhauses. Ursächlich war vermutlich ein technischer Defekt. Das Haus ist derzeit unbewohnbar.

Gegen 14:15 Uhr wurde die 62-jährige Eigentümerin des Hauses durch Auslösen von Rauchmeldern auf eine Rauchentwicklung im Keller aufmerksam. Sie alarmierte sofort die Feuerwehr und begab sich unverletzt ins Freie. Vermutlich durch einen technischen Defekt in einer in Gebrauch befindlichen Steckdosenleiste auf einer Werkbank im Keller kam es zu einer Brandentwicklung. Diese verursachte erhebliche Verrußungen und Abschmelzungen im Keller. Durch den Elektrobrand ist aufgrund freigesetzter Stoffe das Haus unbewohnbar. Die Eigentümerin und ihr Ehemann konnten zwischenzeitlich anderweitig unterkommen. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell