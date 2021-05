Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Frau durch Exhibitionist belästigt

Hückelhoven-Ratheim (ots)

An der Straße Schieferpley, im Bereich am Mühlenbach, wurde eine Frau am Montag (24. Mai) durch einen Unbekannten belästigt, der sich in exhibitionistischer Weise vor ihr entblößte. Gegen 7.30 Uhr ließ dieser gegenüber der Zeugin seine Hose herunter und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Die Frau entfernte sich daraufhin und verständigte die Polizei. Laut Beschreibung handelte es sich um einen Mann mit kräftiger Statur und ausländischem Erscheinungsbild. Er war etwa 160 Zentimeter groß, trug eine Kappe und hatte eine Umhängetasche bei sich. Nach dem Vorfall entfernte sich der Mann zu Fuß in Richtung Adolfosee.

Personen, die den Täter ebenfalls beobachtet haben oder Hinweise zu seiner Identität geben können, bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer 02452 920 0 zu melden. Zuständig ist das Kriminalkommissariat 1 der Polizei in Heinsberg. Auch online können Hinweise eingereicht werden. Hierzu steht das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg zur Verfügung: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell