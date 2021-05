Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Motorroller in Brand gesetzt

Übach-Palenberg-Boscheln (ots)

Unbekannte Täter haben am Montag, 24. Mai, gegen 4 Uhr morgens, zwei Motorroller in Brand gesetzt. Diese waren an einem Gitterkäfig für Mülltonnen eines Mehrfamilienhauses an der Blumenstraße abgestellt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Fahrzeuge waren komplett ausgebrannt. Auch die Fassade des Wohnhauses wurde durch die Flammen beschädigt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Brandstiftung gemacht haben, sich zu melden. Zuständig ist das Kriminalkommissariat 1 der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0. Auch über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg können Hinweise eingereicht werden. Dies ist erreichbar über den Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell