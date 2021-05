Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brand eines Kleinkraftrades

Zeugen gesucht

Hückelhoven (ots)

Bislang unbekannte Personen setzten am 22. Mai (Samstag), zwischen 3 Uhr und 3.45 Uhr, am Berresheimring ein Kleinkraftrad in Brand. (Wir berichteten mit PB Nr. 143 vom 23.05.2021.)

Die Polizei bittet um weitere Hinweise zum Geschehen. Erste Zeugenaussagen weisen auf eine Tätergruppe von sechs männlichen Personen hin. Diese wurden beschrieben als zirka 16 bis 20 Jahre alt und etwa 190 Zentimeter groß. Zwei von ihnen trugen weiße Oberteile, vier waren mit dunklen Oberteilen bekleidet. Hinweise zur Tat und zur Identität der Täter nimmt das Kriminalkommissariat Hückelhoven entgegen, Telefon 02452 920 0. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, einen Hinweis über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg weiterzugeben. Hierzu kann auch der direkte Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis genutzt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell