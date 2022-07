Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Einbruch in Reiseunternehmen - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Über ein Fenster verschafften sich am vergangenen Wochenende zwischen Samstag und Montag, 09.-11.07.2022, Unbekannte Zutritt in ein Firmengebäude in der Straße "An der Wiese". Mehrere Türen im Innenraum wurden gewaltsam geöffnet und Schränke sowie Tische durchsucht. Bislang bekannt ist, dass eine Geldkassette mit Wechselgeld entwendet wurde. Über den Sachschaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen am Wochenende in der oben genannten Straße gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

