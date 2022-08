Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Friesenheimer Insel: Seit mehreren Jahren ohne Fahrerlaubnis

Mannheim-Friesenheimer Insel (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am Sonntagvormittag gegen 9:30 Uhr stellten Beamte des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen einen 29-jährigen Citroen-Fahrer in der Diffenestraße fest, welcher ohne Führerschein unterwegs war. Der Mann konnte bei der Kontrolle keinerlei Dokumente vorweisen. Eine Abfrage in den polizeilichen Systemen ergab, dass dem Fahrer bereits im Jahr 2015 die Fahrerlaubnis entzogen und bisher nicht wiedererteilt wurde. Die Fahrt war für den 29-Jährigen beendet. Gegen ihn wird nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Die Halterin des PKWs muss ebenfalls mit einer Anzeige rechnen, da sie es dem führerscheinlosen Mann ermöglichte, mit ihrem PKW am Straßenverkehr teilzunehmen.

