Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Beim Abbiegen entgegenkommenden Opel übersehen

Sinsheim (ots)

Am Samstagabend, gegen 19.20 Uhr, befuhr ein 26-jähriger VW Fahrer die Heilbronner Straße. Als der 26-Jährige in Höhe der Hausnummer 38 nach links auf einen dortigen Parkplatz abbog übersah er den entgegenkommenden Opel einer 21-Jährigen und kollidierte mit diesem. Durch Zusammenstoß blieben beide Fahrzeuglenker zum Glück unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 3500,- Euro.

